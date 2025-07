Bernardeschi la sua esperienza al Bologna sarà impreziosita da quella maglia speciale | l’ex Juve indosserà un numero importante La decisione

Bernardeschi è sempre più vicino a vestire la maglia del Bologna: per l’ex Juve l’esperienza in rossoblù sarà impreziosita da quel numero di maglia. Il Bologna si prepara ad accogliere Federico Bernardeschi, uno dei protagonisti della prossima stagione calcistica. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, il club rossoblù ha pianificato le visite mediche per il calciatore entro le prossime 48 ore. È questo l’ultimo passaggio prima della firma sul nuovo contratto. Bernardeschi, ex giocatore di Juventus e Fiorentina, è reduce da un’esperienza al Toronto FC in Major League Soccer, ma adesso è pronto a fare ritorno in Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

