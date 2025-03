Internews24.com - Atalanta Inter, Bastoni si carica e cita gli AC/DC: «È lunga la strada per arrivare in cima…» – FOTO

Importante vittoria quella di ieri sera per l'Inter di Simone Inzaghi, che con un netto 0-2 espugna il campo dell'Atalanta, e si porta in testa alla classifica di Serie A, distanziando di 3 punti il Napoli di Conte e di 6 proprio la Dea di Gian Piero Gasperini. Grandissima prova di forza dei nerazzurri di Inzaghi, anche dal punto di vista difensivo, riuscendo a non subire gol contro uno dei migliori attacchi della Serie A. Merito anche di Alessandro Bastoni, titolare ieri sera al Gewiss, che prima della doppia ammonizione, si è reso protagonista di una prova alquanto convincente. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Alessandro Bastoni (@alessandrobastoni)Lo stesso difensore dell'Inter, sul suo profilo Instagram ha suonato la carica citando un noto pezzo rock degli AC/DC: «È lunga la strada per il successo se vuoi suonare il rock'n'roll» Traduzione dell'iconica "It's A Long Way To The Top", canzone storica del gruppo rock.