Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Il parco Amendola si riempie di allegria con le esibizioni del Modena Buskers Festival Il Parco Amendola torna ad ospitare il Modena Buskers Festival, giunto alla ottava edizione, dopo una lunga pausa di sette anni, causa sicurezza e covid. Con le sue oltre 30.000 presenze si è confermato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Modena si tinge di rosa per il Giro d’Italia: eventi e mostre in città - Le strade del centro di Modena si tingeranno di rosa per accogliere il Giro d’Italia per la 108 esima volta.

Mostre, aste di bici recuperate ed eventi su due ruote: Modena si tinge di rosa aspettando il Giro d'Italia - Modena si appresta nuovamente ad accogliere i corridori della Gara Rosa a 85 anni dalla prima storica tappa del Giro d’Italia passata per la città : l'appuntamento è giovedì 22 maggio, quando i ciclisti partiranno da piazza Roma alla volta di Viadena, mentre al parco Novi Sad verrà allestito il.

Modena celebra i 75 anni dell’Unione Europea: eventi, incontri e iniziative per raccontare l’Europa di ieri e di oggi - Il 9 maggio 1950 la dichiarazione con la quale Robert Schuman, allora ministro degli Esteri francese, proponeva la creazione di una Comunità europea del carbone e dell’acciaio segnò l’inizio del percorso che ha condotto fino all’Unione attuale.

VENERDÌ 18 Luglio, ore 17,30, al Parco degli Eventi di Fellicarolo (Fanano-Modena) Vai su Facebook

Capodanno 2020 Modena e provincia, tutti gli eventi - Il Resto del Carlino - Capodanno 2020 Modena e provincia, tutti gli eventi Il nuovo anno in città arriverà sulle note della pizzica con l’orchestra ‘La notte della Taranta’. Secondo ilrestodelcarlino.it

Fiere, sagre, ed eventi di piazza nel fine settimana a Modena e provincia - La Provincia: Dalla fiera di camposanto, alla Marching Fest di San Felice, dalla sagra del tortellone a Levizzano ella feste nel bosco a Monzone. Lo riporta lapressa.it