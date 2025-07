Di Stefano | Milan aria buona ma servono due titolari top!

Peppe Di Stefano, noto giornalista e inviato di Sky Sport 24, ha offerto la sua analisi sulla stretta attualità del Milan di Max Allegri. A ridosso dell’inizio di una stagione in cui il Diavolo dovrà essere protagonista in Italia, Di. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Di Stefano: “Milan, aria buona ma servono due titolari top!”

Milan, Di Stefano: “La dirigenza deve fare mea culpa. È tutto sbagliato” - Il giornalista Peppe Di Stefano ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento del Milan, criticando la dirigenza rossonera

Venezia-Milan, Di Stefano: “Due dubbi in formazione, tutto dipende dai recuperi” - Alla vigilia della sfida contro il Venezia, Peppe Di Stefano ha fatto il punto sui dubbi di formazione che tengono banco in casa Milan

Di Stefano: “C’è preoccupazione per il futuro: il Milan deve ripartire con …” - Giuseppe Di Stefano, giornalista sportivo, ha parlato della sconfitta del Milan contro il Bologna in finale di Coppa Italia: le dichiarazioni

Jashari, il Milan è infastidito e teso. Nessuna risposta ancora Il punto sulle uscite, mentre Brown piace molto ? Dal nostro Stefano Bressi Vai su Facebook

Milan, sfogo di Ibrahimovic contro la squadra. E intanto conferma Conceiçao; Milano | Calvairate – Bonifiche all’Ex Macello in attesa di “ARIA”: febbraio 2025; Milano, nel 2024 67 giorni di inquinamento «fuori legge», a gennaio smog tre volte oltre i limiti.

Di Stefano: “Il Milan ha una buona base per puntare in alto, ma ... - MSN - Peppe Di Stefano ha parlato con Carlo Pellegatti in un video sul suo canale YouTube in merito al momento del Milan: “Abbiamo scritto un libro su Berlusconi, il fratello Paolo ci ha raccontato ... Secondo msn.com

Milan, buona notizia per Pioli: Thiaw rinuncia alla Nazionale - Buona notizia per il Milan e per Stefano Pioli, che potranno contare sul difensore centrale Malick Thiaw, nel corso di questa sosta per le nazionali. Segnala calciomercato.com