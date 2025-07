Skriniar ha fatto la sua scelta | la carriera dell’ex obiettivo della Juve proseguirà in quel club! La decisione presa mette fuori gioco la Vecchia Signora

Skriniar ha stabilito il suo futuro: la sua traiettoria proseguirà in quel club, che non è la Juventus! La decisione definitiva. Milan Skriniar, ex difensore dell’ Inter e in passato accostato al calciomercato Juventus, sembra pronto a cambiare aria. Come riportato da Fabrizio Romano sulla piattaforma X, lo slovacco ha già preso una decisione riguardo al suo futuro: il suo desiderio è quello di trasferirsi al Fenerbahçe, squadra che ha l’allenatore José Mourinho e che ha manifestato forte interesse nei suoi confronti. Nonostante fosse stato spesso accostato alla Juventus nel corso delle ultime stagioni, il centrale difensivo ha chiarito che la sua priorità è rappresentata dal club turco, lontano dall’Italia e dalla Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

