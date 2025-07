Temptation Island 2025 chi è la tentatrice Marianna | età cognome lavoro Instagram

Tra le tentatrici di Temptation Island dell’estate 2025 c’è Marianna. Quest’ultima si sta facendo notare tramite il suo rapporto con Angelo, nel villaggio dei fidanzati. La single, dai lunghi capelli neri, è riuscita a conquistare l’attenzione del fidanzato di Maria Concetta, la quale nel frattempo soffre per la loro lontananza e anche per ciò che si ritrova ad assistere. Infatti, la giovane non è riuscita a trattenere le lacrime di fronte ai primi video che ritraggono il fidanzato che si avvicina alla tentatrice. Sono proprio i momenti che Angelo sta trascorrendo con Marianna, alla quale ha apertamente detto che sarebbe la ragazza perfetta a cui si avvicinerebbe, a farla soffrire. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Temptation Island 2025, chi è la tentatrice Marianna: etĂ , cognome, lavoro, Instagram

Grande curiosità per la seconda puntata di Temptation Island 2025. Questa volta potremo conoscere meglio Marianna, la tentatrice che ha attirato l’attenzione di Angelo Scarpata. Angelo, fidanzato di Maria Concetta, nella prima puntata ha già mostrato un inte Vai su Facebook

