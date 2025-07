Alessandro Cattelan rompe il silenzio sull’addio alla Rai | ‘Esperienza che ho voluto’ il ritorno al talent

Cattelan sarà giudice della nuova edizione di Italia’s Got Talent. “L’avventura in Rai? Secondo me è stata ottima. È stata qualcosa che ho voluto con una motivazione”. Così Alessandro Cattelan ha raccontato il suo percorso televisivo degli ultimi anni, rispondendo alle domande dei giornalisti alla presentazione della nuova edizione di Italia’s Got Talent, in partenza il prossimo 5 settembre su Disney+. Il conduttore ha ripercorso la sua scelta di lasciare un contesto consolidato come X Factor per affrontare una sfida diversa: “Venivo da un contesto in cui stavo benissimo, e che spesso mi manca. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Alessandro Cattelan rompe il silenzio sull’addio alla Rai: ‘Esperienza che ho voluto’, il ritorno al talent

In questa notizia si parla di: cattelan - alessandro - voluto - talent

Alessandro Cattelan lascia la Rai e passa a Mediaset: cosa condurrà nella nuova avventura? - Alessandro Cattelan sbarca a Mediaset con un nuovo late night. Ecco come sarà il programma e perché promette di rivoluzionare la seconda serata.

Canale 5 alla ricerca di novità: Alessandro Cattelan, Pio & Amedeo e nuovi format per contrastare De Martino? - Novità in arrivo per il palinsesto di Canale 5: la rete sta sperimentando nuovi format per l'access prime time e fronteggiare i pacchi di De Martino su Rai 1.

Alessandro Cattelan: perché la promessa di Sky non sfonda in Rai - Entrato come cavallo vincente, il passaggio da Sky alle reti di Viale Mazzini ha ridimensionato il suo personaggio.

«Sembra che Pier Silvio Berlusconi abbia provato a portarmi a Mediaset per diversi mesi. » Nonostante le aspettative e le voci che davano per fatto il suo passaggio sulle reti del Biscione, Alessandro Cattelan per ora resta fuori dai palinsesti Mediaset. La notiz Vai su Facebook

«Italia's Got Talent», novità in giuria: arriva Alessandro Cattelan; Alessandro Cattelan rompe il silenzio sulla fine dell'esperienza Rai: Per me è stata un'ottima esperienza; Italia’s Got Talent: intervista a Alessandro Cattelan, Elettra Lamborghini e il cast.

Alessandro Cattelan rompe il silenzio sulla Rai: “Esperienza ottima, volevo sperimentarmi in qualcosa di nuovo” - Alessandro Cattelan ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione di Italia's Got talent 2025, talent del quale è giudice per la prima volta ... Secondo fanpage.it

Alessandro Cattelan: “In Rai volevo confrontarmi con una cosa nuova ma ho avuto difficoltà” - Alessandro Cattelan parla per la prima volta della sua non esaltante avventura in Rai. Da davidemaggio.it