Manfredini | Lookman talmente importante che vuole vincere il campionato Forse all’Atalanta si respira…

Thomas Manfredini, ex difensore e intervistato da Radio Sportiva, ha commentato il possibile addio di Ademola Lookman all' Atalanta, parlando del suo valore crescente e della sua voglia di confrontarsi con le squadre che ambiscono a vincere il campionato. « Penso che Lookman sia un giocatore talmente importante, sta diventando un top player e vuole confrontarsi in squadre che vogliono vincere il campionato », ha dichiarato Manfredini, facendo riferimento alla rapida ascesa del nigeriano, che nelle ultime stagioni ha dimostrato di avere il potenziale per giocare in club di livello internazionale.

