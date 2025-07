anticipazioni e dettagli sulla nuova miniserie degli x-men: un futuro tragico per gambit. Le recenti anticipazioni riguardanti la prossima serie a fumetti degli X-Men svelano un quadro inquietante del futuro dei mutanti, con particolare attenzione al personaggio di Gambit. La narrazione si svolge in un’epoca avanzata, dove il destino di alcuni eroi appare segnato da eventi drammatici e sconvolgenti. Questo articolo analizza le principali novitĂ , i cambiamenti estetici e le implicazioni narrative che coinvolgono Gambit nel contesto della saga Age of Revelation. l’ambientazione futura e il ruolo di gambit. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Gambit ottiene il suo miglior potenziamento agli x-men ma a un costo straziante