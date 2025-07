Tragedia in Inghilterra uno scuolabus si ribalta | morto un bambino 21 i feriti

Tragedia nel Somerset, dove un pullman scolastico di ritorno da una gita allo zoo si è ribaltato ed è precipitato giù da un terrapieno lungo la A396, causando la morte di un bambino. Altre 21 persone sono state ricoverate, alcune in condizioni gravi, mentre diversi passeggeri hanno ricevuto cure mediche direttamente sul posto. Il veicolo, dopo essersi capovolto, ha scivolato per circa sei metri, finendo in una scarpata. Tragically, we are confirming this evening that a child has died after a collision on the A396 at Cutcombe Hill in Exmoor this afternoon. Please read our latest statement following the A396 coach collision. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

