Inter non solo Lookman | accordo ad un passo con un nome prestigiosissimo trattativa nell’ombra

L’Inter è in trattativa con l’Atalanta per Ademola Lookman, ma allo stesso tempo sta per concludere un accordo molto importante Nonostante il finale di stagione horror dell’ Inter di Inzaghi, che ha perso in una sola settimana sia Scudetto che Champions League (con ciliegina sulla torta del Mondiale per Club con Chivu), sul piano economico l’Inter può sorridere. Dopo il terremoto avvenuto con la perdita del club da parte di Steven Zhang e del gruppo Suning, e il susseguente avvento di Oaktree, il debito del club si è drasticamente ridotto, e l’ultima stagione ha fatto registrare il miglior bilancio degli ultimi anni, con un utile atteso intorno ai 25 milioni di euro. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Inter, non solo Lookman: accordo ad un passo con un nome prestigiosissimo, trattativa nell’ombra

Gasperini: «Scudetto? Per tutti l’Inter era superiore. Lookman vuole andarsene» - Gasperini si è espresso così al termine del campionato sulla possibilità , poi sfumata, dell’Atalanta in lotta scudetto.

Mercato: il Napoli vuole Lookman, l’Inter pensa a Hojlund - Tempo di lettura: 4 minuti Conquistato lo scudetto e confermato Conte in panchina, la dirigenza del Napoli pensa ora a rinforzare la squadra per cercare di essere protagonista, sia in Italia che in Europa, anche nella prossima stagione.

Ora è Lookman la priorità in attacco dell’Inter! Cifre e alternative – CdS - E all’improvviso Lookman diventa la priorità in attacco per l’Inter. L’Atalanta vuole fare ulteriormente cassa dopo l’uscita di Mateo Retegui in direzione Arabia Saudita e il nigeriano è in uscita.

Offerta ufficiale da 40 milioni (prestito con obbligo) L’Atalanta prende tempo ? Ma il nigeriano ha già detto sì ai nerazzurri di Milano Trattativa apertissima: sarà lui il nuovo jolly offensivo di Chivu? #Inter #Lookman #Calciomercato Vai su X

? L'Inter ha un accordo con Lookman per un contratto di 5 anni a 4 milioni netti a stagione con Decreto Crescita. Va colmata la distanza di 10 mln con l'Atalanta. - Gazzetta dello Sport Vai su Facebook

Inter-Lookman ecco la prima offerta presentata all'Atalanta; Inter e Lookman: accordo raggiunto, trattativa con l’Atalanta in corso; Inter in pressing su Lookman: accordo totale ma l’Atalanta chiede 50 milioni.

Sky – Inter-Atalanta, trattativa per Lookman in fase di stallo: ecco perché - Ademola Lookman ha raggiunto un accordo con l'Inter ma la trattativa tra Inter e Atalanta non è ancora ben indirizzata ... fcinter1908.it scrive

Lookman, l'Atalanta rimbalza l'Inter e nell'intreccio finisce Nico Gonzalez - Va avanti la trattativa tra i due club per l'attaccante nigeriano, con l'argentino della Juve che resta tra le opzioni ... Come scrive tuttosport.com