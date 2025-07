Epidemia da morbillo Lombardia tra le regioni più colpite Come proteggersi ed evitare focolai

In Italia dall'inizio del 2025 sono stati notificati al sistema di sorveglianza 391 casi di morbillo, di cui 52 nel mese di giugno, in calo rispetto ai 71 di maggio. Sono i numeri contenuti nell'ultimo bollettino pubblicato dall'Istituto superiore di sanità (Iss). "Focolai di morbillo sono in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Morbillo: i casi in Italia sono quasi raddoppiati (anche con complicanze). I contagi e il rischio di focolai per l'estate - I casi di morbillo in Italia sono di nuovo in aumento. Nel mese di maggio 2025, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto superiore di sanità (Iss), le persone che hanno contratto questa malattia infettiva sono quasi raddoppiate rispetto ad aprile.

Ia a ‘caccia’ del morbillo per prevenire focolai, cos’è Measles Tracker - (Adnkronos) – Un 'super cervello' elettronico che dà la caccia ai casi di morbillo nel mondo per prevenire possibili focolai.

Ritorna il morbillo, la Lombardia tra le regioni più colpite: “Attenti ai viaggi internazionali, ci sono molti focolai in giro” - Il 63% di casi nazionali sono in Lombardia, Lazio e Calabria. Riporta ilgiorno.it

Morbillo, 52 casi a giugno in Italia. Iss: "Verificare status vaccinale prima delle vacanze" - Dall'inizio dell'anno notificati 391 casi di morbillo: l'86,5% delle persone che ha contratto la malattia non era vaccinata ... Secondo msn.com