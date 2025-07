Rosario a Temptation Island 2025 parla della fidanzata Lucia e dei motivi per cui, al momento, non si sente pronto alla convivenza. Ricordiamo che Lucia ha scritto alla reazione del programma con un obiettivo ben preciso: “ alla fine di questa esperienza, o usciamo convinti entrambi di convivere o ci lasciamo”. Temptation Island 2025, Rosario si emoziona al falò: “ecco perchè non convivo con Lucia”. E’ tempo di falò per Rosario a Temptation Island 2025. Il fidanzato di Lucia decide di confessare a Filippo Bisciglia i motivi per cui al momento non si sente ancora pronto al grande passo della convivenza. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Temptation Island 2025, le forti emozioni di Rosario: “ecco perchè non sono pronto a convinvere con Lucia” | Video Witty Tv