Hopman Cup 2025 la Francia elimina la Croazia Buon avvio della Spagna contro la Grecia

Si è svolta la seconda giornata della Hopman Cup 2025, in corso di svolgimento a Bari. Saranno Italia e Francia a contendersi il primo posto e dunque l’accesso alla finale nel Gruppo A. Dopo la vittoria degli azzurri contro la Croazia, oggi è arrivata anche quella dei transalpini e sempre per 2-1. La Croazia aveva cominciato con la bella vittoria di Donna Vekic, che si è imposta con un doppio 6-3 contro Chloe Paquet. Successivamente Richard Gasquet ha trovato una bella vittoria contro Duje Ajdukovic in rimonta al super tie-break per 5-7 6-2 10-6. A quel punto la Croazia ha deciso di non giocare il doppio misto e la Francia si è guadagnata così la vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hopman Cup 2025, la Francia elimina la Croazia. Buon avvio della Spagna contro la Grecia

Hopman Cup 2025, la Francia elimina la Croazia. Buon avvio della Spagna contro la Grecia.

