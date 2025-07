Golf quintetto in testa al The Open ma Scheffler e McIlroy in contention

Prima giornata della 153esima edizione del The Open volta, ufficialmente, al termine. Le prime 18 buche sono state segnate, come spesso succede, dal vento. A spuntarla, in testa alla classifica, è un quintetto composto da Harris English, Christiaan Bezuidenhout, Matthew Fitzpatrick, Haotong Li e Jacob Skov Olesen, tutti a -4 (67 colpi). Tanti i golfisti che tuttavia inseguono a -3 su un field, che oggi, ha faticato tanto sui fairway del Royal Portrush, percorso situato in Irlanda del Nord. Ad un colpo solo dai leader, però, Scottie Scheffler spicca dopo un giro composto da 5 birdie e 2 soli bogey. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, quintetto in testa al The Open ma Scheffler e McIlroy in contention

In questa notizia si parla di: quintetto - testa - open - scheffler

Golf, quintetto in testa al The Open ma Scheffler e McIlroy in contention; Golf, quartetto in testa allo Scottish Open. Scheffler insidia la leadership; Golf femminile: Somi Lee in testa a metà Evian Championship 2025. Moresco out.

Golf: Phoenix Open; Scheffler va in testa, Rahm è secondo - Il torneo del PGA Tour, che vanta un montepremi di 20 milioni di dollari, non ha però certo deluso le attese nel secondo round ... Lo riporta ansa.it