Un panificio abusivo nel Casertano con i prodotti lavorati tra i rifiuti

Un edificio "anonimo" nascondeva all'interno un panificio abusivo: denunciate quattro persone, sequestrato l'intero stabile e 10 quintali di pane.

Quattro denunciati nel panificio abusivo: tra i sacchi di farina i materassi per riposarsi - Un forno per la produzione di pane nel cuore del paese: tutto normale tranne per il fatto che si trattasse di un'attività abusiva.

