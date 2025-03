Lanazione.it - Rosario Evalto: morto a 17 anni, lo strazio di un paese intero dopo l’incidente

Capannori (Lucca), 1 marzo 2025 – Una giovane vita che se ne va e lodi un’intera frazione. Segromigno in Monte è in lutto per la morte di, 17. Il giovane è rimasto coinvolto in un incidente con la sua moto. Si è scontrato con un’auto e a nulla sono valsi i pur tempestivi soccorsi del 118. Una tragedia della strada che ancora una volta segna la provincia di Lucca.era nato in Calabria, a Melicuccà,di 800 abitanti a pochi chilometri da Palmi, sulla costa tirrenica. Poi, con i genitori, che gestivano un’attività, si era trasferito da piccolo in Toscana. Una vita fatta di sogni, come ogni ragazzo. Una vita spezzata sulla via di Piaggiori, a Segromigno in Monte. Una tragedia avvenuta poco lontano dall’abitazione del ragazzo. Lo scontro con l’auto, una Panda guidata da un 70enne di Lucca rimasto illeso, è stato violento.