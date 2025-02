Biccy.it - Giornalisti ruffiani con i cantanti? Cosa c’è dietro, Dagospia li smaschera

Se in televisione (anche grazie a programmi come Belve) ci stiamo riabituando a vedere conduttori e conduttrici che fanno domande davvero interessanti e qualche volta scomode ai personaggi che intervistano, nel mondo della musica le cose vanno diversamente e ne abbiamo avuto la prova al Festival di Sanremo. La scorsa settimana abbiamo assistito a centinaia di domande tutte uguali tra loro e tante, tantissime sviolinate. Tra le poche voci fuori dal coro Selvaggia Lucarelli, Giuseppe Candela e Davide Maggio, che sono finiti nel mirino di hater (tra cui anche qualche collega). Ma come mai diversiassomigliano sempre più a dei cortigiani pronti a tessere le lodi degli artisti più noti?ha dato una spiegazione interessante ed ha parlato anche di viaggi offerti da discografici e uffici stampa.