Ilrestodelcarlino.it - Tram a Bologna, cosa succede da lunedì 10 febbraio in Santa Viola

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 72025 – Procedono speditamente i lavori delin zonadove, in leggero anticipo rispetto alla tabella di marcia, è tutto pronto per entrare nella seconda fase dell’intervento. Si parte da10, quando nel tratto di via Emilia Ponente compreso tra la fine del Pontelungo (lato centro) e via della Ferriera verrà istituito un senso unico verso il centro storico. Le variazioni alla circolazione Dall’inizio della prossima settimana si andrà ad operare – fa sapere Palazzo d’Accursio – sugli allacci alla rete dei sottoservizi interrati nella parte nord della carreggiata, creando delle aree di lavoro circoscritte che sporgeranno dal perimetro del cantiere principale. Tali lavorazioni impongono il mantenimento di una sola corsia, percorribile a senso unico dal Pontelungo verso il centro storico.