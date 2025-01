Inter-news.it - Taremi, dubbio prima di Milan-Inter. Anche Correa lavora a parte – CdS

Leggi su Inter-news.it

L’si avvicina al derby contro ilcon grande entusiasmo dopo il netto 3-0 inflitto al Monaco in Champions League. Come specificato questa mattina dal Corriere dello Sport, Se da unala squadra di Simone Inzaghi può contare su un reparto offensivo in grande forma grazie a Lautaro Martinez e Marcus Thuram, dall’altra permangono dubbi sulla disponibilità di Mehdie Joaquin.IN ATTACCO – Il tandem d’attacco titolare dell’sta vivendo un momento straordinario. Lautaro Martinez ha trascinato i nerazzurri con una tripletta decisiva contro il Monaco, confermandosi il leader tecnico ed emotivo della squadra. Con lui, Marcus Thuram sta disputando una stagione da protagonista, fornendo assist, movimenti intelligenti e giocate decisive. I due si completano alla perfezione e saranno l’arma principale per colpire ilnel derby di domenica.