Giorgia Meloni non si arrende 49 migranti sbarcati in Albania

Il pattugliatore Cassiopea della Marina Militare Italiana è arrivato questa mattina al porto di Shengjin, in, con a bordo 49salvati nel weekend in acque internazionali a sud di Lampedusa. La nave ha fatto ingresso nel porto alle 07:30, portando con sé un gruppo composto principalmente da cittadini bengalesi, oltre a egiziani, ivoriani e gambiani.Leggi anche:, ripartono i trasferimenti in: aumentano gli sbarchi sulle coste italianeHotspot e procedure di frontiera per isaranno sottoposti a procedure accelerate di frontiera, previste per coloro che provengono da Paesi considerati sicuri e che non hanno fornito documenti di identità. La prima tappa per isarà all’interno del porto, dove è stato allestito un hotspot “italiano” per lo screening sanitario.