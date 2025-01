Temporeale.info - Finalmente una buona notizia: rottamazione cartelle esattoriali 2023, ecco cosa devi fare

Leggi su Temporeale.info

È in dirittura di arrivo un provvedimento che prevede ladelle. Tutti i dettagli In questi mesi, il Governo in carica guidato da Giorgia Meloni è impegnato nella realizzazione di leggi che promettono sostanziali benefici nella quotidianità degli italiani. La volontà è quella di consentire ai cittadini di vivere più serenamente . L'articolounaTemporeale Quotidiano.