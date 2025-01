Ilnapolista.it - Prandelli e gli azzurri ad Auschwitz: «I racconti dei sopravvissuti ci hanno toccato il cuore»

Nel giorno della Memoria La Stampa intervista Cesareche era commissario tecnico azzurro nel giugno 2012 quando la Nazionale, dal ritiro di Cracovia dove preparava l’Europeo in Polonia e Ucraina, andò in visita ai luoghi dell’Olocausto,e Birkenau.«Ideiil, ho visto gli occhi di tanti ragazzi luccicare, e quando le parole sono finite ci sono stati gli abbracci e i ringraziamenti per quanto ci avevano trasmesso».Se dovese isolare un solo ricordo?«Ne conservo uno che definirei fisico, quello di gradini antichi consumati da milioni di passi, incavati dalle forme di milioni di piedi. Quel ricordo mi è rimasto addosso e mi capita, davanti ad alcuni tipi di scale, di ripensarci. E immaginare file di persone dolenti salire, curvate dall’ingiustizia e dalla fatica».