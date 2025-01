Biccy.it - Noemi Bocchi scrive una lettera aperta: “Cara donna..”, ce l’ha con Ilary Blasi?

Leggi su Biccy.it

su Instagram ha pubblicato una storia con un lungo testo indirizzato a una “”. Che questapossa essere indirizzata a? Qualcuno lo ha pensato e il suo nome, inutile negarlo, è venuto in mente anche a me, soprattutto dopo aver visto il docu-realitysu Netflix., infatti, sembra parlare a qualcuna che in questo periodo ha ostentato felicità ma che sotto sotto non sarebbe molto felice, anzi. “, quella felicità che provi a gridare non si chiama felicità ma TRISTEZZA!” – ha esordito – “La FELICITÀ è un qualcosa che ti travolge, non ti lascia il tempo di pensare male, di parlare male, di dar fastidio ad altri. Ti prende e ti porta via con sé in un mondo fatto di perdono, in un mondo dove gli altri sono solo colori di primavera. Lasciati andare, prova ad aprire il tuo cuore ed il treno di quella felicità vera arriverà anche per te.