Oasport.it - LIVE Marcialonga 2025 in DIRETTA: si va verso metà gara tra i maschi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE 20 KM DI SCI DI FONDO ALLE 12.30 E ALLE 15.0009:10 Segnala Francesco Pierantozzi che è presente inanche John Arna Riise, ex calciatore della Roma.09:07 Il GPS non ci aiuta amici, dobbiamo darvi riferimenti visivi. Tra inon ci sono fughe per ora.09:05 Lo sprint femminile se lo aggiudica Alnaes. C’è stata una caduta di Fleten, proprio mentre cercava di aggiudicarsi il traguardo volante.09:03 Uomini al 25° chilometro ancora in gruppo.08:59 A breve lo sprint donne.08:57 La finnica Roivas ha compiuto l’impresa di riagganciarsi al gruppo di testa, che ora comprende 8 atlete.08:55 Quando mancano 50 chilometri all’arrivo, il gruppo sta riprendendo Moen che aveva preso margine contestualmente allo sprint.08:52 Vebjoern Moen si prende lo sprint dei 18.