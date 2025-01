Oasport.it - LIVE Marcialonga 2025 in DIRETTA: si decide la gara maschile sulla salita di Cavalese!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE 20 KM DI SCI DI FONDO DALLE 12.3010:13 Mancano appena 10 km alla fine!!10:11 Mancano 10 chilometri alla fine della! Circa 20 invece alla fine di quella femminile!10:08 Donne allo sprint di Predazzo. Alnaes su Slind e Laon. Vantaggio sulle inseguitrici Fleten e Lodin di 22?.10:06 E quindi, non manca molto! Si passerà dal double pulling al passo cosiddetto Spina di pesce. Lacon pendenze anche al 20% diattende i 4 uomini in fuga!10:04 E intanto, proprio quando ci troviamopista olimpica di Lago, frazione di Tesero, c’è il ricongiungimento tra Rolid e Nygaard, Novak e Hoel.10:03 Slind, Alnaes e Laon hanno preso un margine di 21? sulle inseguitrici.10:01 Mancano 15 km alla fine. Ricordiamo che asi inizia a salire.