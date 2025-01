Oasport.it - Jannik Sinner: “Non penso al processo. Sono come Djokovic? Grande complimento. Volevo vincere per Cahill”

ha espresso la sua soddisfazione durante la conferenza stampa che ha fatto seguito alla sua vittoria agli Australian Open: “È stata una prestazione straordinaria da parte mia. All’inizio della partita mi sentivose stessi servendo molto bene ed entravo in campo molto velocemente. È stata una prestazione diqualità da parte mia. Nel secondo set ho avuto un po’ di fortuna nel tie-break.estremamente felice. Condividere tutto questo con la squadra, la famiglia e le persone che amo, è fantastico“.Il numero 1 del mondo, capace di travolgere il tedesco Alexander Zverev in tre set, si è poi soffermato su un aspetto tecnico: “Mi è sembrato che il modo in cuientrato in campo cercando di essere piuttosto aggressivo all’inizio mi abbia dato la sicurezza di sentire la palla in un certo modo.