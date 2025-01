Gallarate cade dal balcone dopo un rapporto scoperta casa di appuntamenti illegale

Leggi su Dayitalianews.com

Sembrava una normalissima attività di affittacamere ma, in realtà, si trattava di unaper, utilizzata da prostitute e tossicodipendenti. Laè stata fatta quasi per caso dagli agenti della polizia di, in provincia di Varese,che un giovane è stato trovato in strada, ferito e, visibilmente alterato, in seguito alla caduta daldello stabile. La questura di Varese ha già disposto la chiusura per venti giorni, a partire da oggi sabato 25 gennaio della struttura.I fatti: la caduta dale laIl ragazzo, in evidente stato di alterazione, era stato trovato riverso sull’asfalto con ferite e lividi in tutto il corpo. Poche le notizie che gli agenti della pattuglia diche avevano raccolto dal suo racconto, l’unica cosa che era apparsa subito chiara ai poliziotti è che sembrava proprio che il giovane fosse caduto daldi un edificio.