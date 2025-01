Justcalcio.com - CdS – Bologna, primo passo per Chukwueze e Okafor: tutti i dettagli

2025-01-24 09:49:00 Il Corriere:– Se la missione sarà stata costruttiva lo sapremo solo all’inizio della prossima settimana, certo è che nel caso in cui Giovanni Sartori avesse fatto bingo ecco che ilcrescerebbe molto sul piano della qualità. E questo indipendentemente dal guaio muscolare riportato da Riccardo Orsolini contro il Borussia Dortmund, perché Joey Saputo e Claudio Fenucci avevano dato già prima dell’infortunio dell’Orso la loro benedizione agli uomini dell’area tecnica rossoblù per l’arrivo a Casteldebole di un altro esterno di attacco. Che avrebbe potuto (e dovuto) essere Federico Chiesa se l’ex viola e Juventus avesse accettato di giocare in prestito nelda gennaio a giugno. La notizia è questa: nel tardo pomeriggio di mercoledì Sartori ha raggiunto Milano non tanto per seguire dalla tribuna del Meazza Milan-Girona di Champions League quanto per parlare con Geoffrey Moncada, direttore tecnico dei rossoneri, sia di Samuel, 25 anni, nigeriano, che di Noah, 24 anni, svizzero, compagno di squadra in nazionale di Remo Freuler, Dan Ndoye e Michel Aebischer.