Un documento del fallimentare smonta la perizia dell’accusa a Daniela Santanchè. Per evitare il crac di Visibilia anche Alessandro Sallusti e Antonio Tajani si svenano

Le considerazioni e i “dubbi insinuati” dal consulente della procura della Repubblica di Milano, professore Nicola Pecchiari, nell’ambito del procedimento penale suche ha portato al recente rinvio a giudizio disi baserebbero «su considerazioni molto vaghe e generiche effettuate ex post», mentre quel giudizio avrebbe imposto «valutazioni analitiche, approfondite e circostanziate circa la irragionevolezza delle ipotesi assunte per la predisposizione dei dati previsionali e la non realisticità delle assunzioni ipotetiche formulate dal management». A criticare le perizie che sono alla base del rinvio a giudizio della ministra del turismo è unsudepositato a fine dicembre alladel tribunale di Milano dal professionista indipendente Ezio Maria Simonelli, che avendo saputo del procedimento penale esistente, si era fatto mandare le due perizie di parte suacquisite dalla procura il 25 gennaio e il 2 maggio 2023, non condividendone però l’analisi sullo stato del gruppo.