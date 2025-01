Tony Effe | prendo lezioni di canto da un mese e mezzo per Sanremo la rivelazione del rapper

Leggi su Dayitalianews.com

Cresce l’attesa per il Festival di. Ieri, 20 gennaio, i giornalisti hanno avuto l’opportunità di ascoltare in anteprima i brani in gara, condividendo poi le loro pagelle e le prime impressioni. Dalla performance di Elodie a quella di Fedez, l’interesse è altissimo. Tuttavia, il pubblico dovrà attendere fino all’11 febbraio per esprimere il proprio giudizio e votare la canzone preferita.Nel frattempo, durante la trasmissione La volta buona, il giornalista Luca Dondoni, che ha avuto modo di ascoltare in anteprima i brani in gara, ha svelato un retroscena sue la sua canzone Damme ‘na mano. Dondoni non ha risparmiato critiche, assegnandole un punteggio di 3.L’indiscrezioneLuca Dondoni non si è trattenuto. Durante la sua partecipazione alla trasmissione di Caterina Balivo, il giornalista ha condiviso la sua personale classifica di, dovenon è riuscito nemmeno ad avvicinarsi alla sufficienza.