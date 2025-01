Ilgiorno.it - Non si sente bene e guida verso l’ospedale, ma si schianta al casello di Seriate: Antonio Fadda muore a 48 anni

Leggi su Ilgiorno.it

Bergamo –si stava dirigendoperché non si sentiva. Lo aveva detto alla moglie poco prima, al telefono. Era a bordo della sua auto sulla A4 quando, in prossimità deldi, ha perso il controllo del veicolo e si èto contro la barriera che divide la corsia del Telepass dalle altre. Per lui non c’è stato nulla da fare: al loro arrivo, i soccorritori hanno provato a rianimarlo ma non è servito a nulla. L’uomo, residente a Castelli Calepio, aveva 48. La tragedia sulla A4 La tragedia è avvenuta intorno alle 21.30 di mercoledì 22 gennaio.si stava probabilmente dirigendoBolognini di: nella telefonata alla moglie aveva detto che voleva farsi visitare da un medico e che sarebbe andato da solo, senza chiamare soccorsi.