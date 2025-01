Pronosticipremium.com - Emerson Royal out due mesi, salta Milan-Roma: scalpita Walker

Lasi prepara a un periodo cruciale della stagione, con un calendario ricco di impegni che vedrà i giallorossi lottare su tre fronti: il tentativo di risalita in Serie A, le ultime due gare della fase campionato di Europa League e l’atteso quarto di finale di Coppa Italia contro il, in programma il 5 febbraio allo stadio Giuseppe Meazza. Proprio in vista di quest’ultima sfida arrivano aggiornamenti significativi, sia sul fronte degli avversari sia sulle dinamiche che potrebbero influenzare l’incontro.L’infortunio diLa prima notizia riguarda l’infortunio di, che complica ulteriormente i piani di Sergio Conceicao. Il terzino brasiliano, uscito al 4’ di gioco durante la gara di Champions League contro il Girona, ha riportato una lesione distrattiva di alto grado del polpaccio che lo costringerà a restare fuori dai campi per circa due