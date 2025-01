Lanazione.it - Cinema, riapertura solidale. Parte la raccolta per le spese

Tutto è pronto per il taglio del nastro che da sabato 1° febbraio restituirà a nuova vita ilTeatro San Martino di Levane. Alla cerimonia di inaugurazione, in programma alle 15.30,ciperanno il vescovo di Arezzo, i rappresentanti degli enti locali e degli sponsor oltre ai volontari che daranno una mano nella gestione della struttura. Dal giorno successivo riprenderanno le proiezioni di film: il sabato alle 21.30 e la domenica alle 16 e alle 18. Partita nel lontano 2007, la ristrutturazione si fermò nel 2012 per mancanza di risorse. Nel 2021, su input dell’Associazione Cattolica Esercenti, la parrocchiacipò al bando del Ministero della Cultura che prevedeva l’erogazione di somme a fondo perduto per riattivare saletografiche e polifunzionali dismesse e/o storiche.