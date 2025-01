Rompipallone.it - Brutto infortunio in Champions: attaccante in lacrime

Leggi su Rompipallone.it

InLeague, tegola per una squadra italiana che perde uno dei suoi protagonisti: l’deve lasciare il campo, cosa è successoSerata infrasettimanale di grande calcio internazionale, in maniera un po’ inusuale rispetto a quanto eravamo abituati a vedere prima di quest’anno. E’ il debutto dellaLeague nel mese di gennaio, con gli ultimi due turni della prima fase che mettono in palio i primi otto posti per il passaggio agli ottavi di finale e definiscono le squadre che si giocheranno gli altri posti disponibili negli spareggi del mese prossimo.Naturalmente, grande attesa e curiosità per le squadre italiane e per le loro ambizioni di passaggio del turno. Serata abbastanza positiva per le nostre portabandiera. Molto bene l’Atalanta, che ha rifilato cinque reti agli austriaci dello Sturm Graz, reagendo dopo un periodo negativo e regalandosi una possibilità di entrare tra le prime otto.