Lapresse.it - Usa: Biden concede perdono preventivo ai membri della sua famiglia

Washington (Usa), 20 gen. (LaPresse) – Mentre al Campidoglio è in corso la cerimonia di insediamento di Donald Trump, Joeannuncia la concessione delaisua, dopo quello già concesso al figlio Hunter. “La miaè stata sottoposta ad attacchi e minacce incessanti, motivati unicamente dal desiderio di danneggiarmi, il peggior tipo di politica di parte. Sfortunatamente, non ho motivo di credere che questi attacchi finiranno”, afferma il presidente uscente in un comunicato diffuso dalla Casa Bianca, “ecco perché sto esercitando il mio potere ai sensiCostituzione per graziare James B., Sara Jones, ValerieOwens, John T. Owens e Francis W.. L’emissione di queste grazie non deve essere interpretata erroneamente come un riconoscimento di aver commesso un illecito, né l’accettazione deve essere interpretata erroneamente come un’ammissione di colpevolezza per un reato”.