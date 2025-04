Wall Street apre in rialzo Dj 122 Nasdaq 237

Wall Street apre positiva. Il Dow Jones sale dell'1,22% a 40.711,90 punti, il Nasdaq avanza del 2,37% a 17.121,26 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dell'1,70% a 5.457,37 punti. Quotidiano.net - Wall Street apre in rialzo, Dj +1,22%, Nasdaq +2,37% Leggi su Quotidiano.net positiva. Il Dow Jones sale dell'1,22% a 40.711,90 punti, ilavanza del 2,37% a 17.121,26 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dell'1,70% a 5.457,37 punti.

Potrebbe interessarti anche:

Borse ancora giù per colpa dei dazi di Trump Milano apre in picchiata a -435% | è maglia nera in Europa

Wall Street corre Dj +377% Nasdaq +447%

Caos sui mercati bruciati 10 000 miliardi in tre giorni | voci di stop ai dazi ma gli Usa smentiscono

La sfida tra L' Aquila e il Dragone



Ne parlano su altre fonti ++ Wall Street apre in rialzo, Dj +1,22%, Nasdaq +2,37% ++. ++ Wall Street apre in rialzo, Dj +1,22%, Nasdaq +2,37% ++. Borse oggi, le news dopo i dazi. Europa positiva. La Casa Bianca: “Non ci aspettiamo recessione”. La diretta da Wall Street | Borse Usa chiudono in rialzo, Nasdaq +2,1%. Trump «ottimista» sull’accordo con la Cina. Le Borse europee e Wall Street aprono in rialzo. Bene anche Milano. Wall Street apre in rialzo ma Treasury sotto pressione.

quotidiano.net riferisce: Wall Street apre in rialzo, Dj +1,22%, Nasdaq +2,37% - Wall Street apre positiva. Il Dow Jones sale dell'1,22% a 40.711,90 punti, il Nasdaq avanza del 2,37% a 17.121,26 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dell'1,70% a 5.457,37 punti.

Segnala msn.com: Wall Street apre in rialzo ma Treasury sotto pressione - Per Wall Street invece avvio positivo, trainata dai titoli tecnologici. L'indice Nasdaq sale dell'1,67%, +0,82% per l'S&P500, +0,12% per il Dow Jones. Apple Nvidia salgono del 4%, Tesla del 5,1%.

Lo riporta finanza.com: Wall Street apre in rialzo: Dow Jones guadagna il 3,59% - A Wall Street, dopo giorni di incertezze, si registra un’apertura in forte rialzo. I dazi con la Cina restano al centro delle preoccupazioni, ma gli Stati Uniti sembrano avere un vantaggio nella dispu ...