MotoGP Fabio Di Giannantonio Incidente con Martin La scena più brutta della mia vita

Fabio Di Giannantonio ne ha parlato con i colleghi di GPOne.com. Il GP del Qatar di MotoGP per il pilota romano della Ducati VR46 è stato una sorta di calvario, quando magari avrebbe potuto essere decisamente premiante per la velocità del pacchetto di cui era dotato.Il centauro nostrano nelle fasi concitate dei primi giri si è confrontato in maniera molto decisa con Alex Marquez e lo spagnolo si è reso protagonista di un condotta scriteriata. A pagarne il prezzo è stato Di Giannantonio, letteralmente buttato fuori dalla pista dall’iberico, poi penalizzato.Ripartito nelle ultime posizioni, Fabio ha provato a rimontare, trovandosi davanti anche Jorge Martin. Il campione del mondo 2024, in sella all’Aprilia, rientrava nel week end di Lusail dopo aver saltato i primi tre appuntamenti del campionato per infortuni di varia natura. Oasport.it - MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Incidente con Martin? La scena più brutta della mia vita” Leggi su Oasport.it Dine ha parlato con i colleghi di GPOne.com. Il GP del Qatar diper il pilota romanoDucati VR46 è stato una sorta di calvario, quando magari avrebbe potuto essere decisamente premiante per la velocità del pacchetto di cui era dotato.Il centauro nostrano nelle fasi concitate dei primi giri si è confrontato in maniera molto decisa con Alex Marquez e lo spagnolo si è reso protagonista di un condotta scriteriata. A pagarne il prezzo è stato Di, letteralmente buttato fuori dalla pista dall’iberico, poi penalizzato.Ripartito nelle ultime posizioni,ha provato a rimontare, trovandosi davanti anche Jorge. Il campione del mondo 2024, in sella all’Aprilia, rientrava nel week end di Lusail dopo aver saltato i primi tre appuntamenti del campionato per infortuni di varia natura.

