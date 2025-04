Inps al via il bonus nuovi nati 1 000 euro per i bimbi del 2025 Ecco i requisiti e come richiederlo

bonus nuovi nati : l’ Inps dà le indicazioni per accedere al bonus di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nel 2025 . Possono richiedere il bonus i cittadini italiani , quelli di Stati membri dell’UE , nonché cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo e altri specifici permessi. Bisogna presentare un Isee minorenni non superiore a 40.000 euro annui .. Feedpress.me - Inps: al via il bonus nuovi nati, 1.000 euro per i bimbi del 2025. Ecco i requisiti e come richiederlo Leggi su Feedpress.me Al via il: l’dà le indicazioni per accedere aldi 1.000per ogni figlio nato o adottato nel. Possono richiedere ili cittadini italiani , quelli di Stati membri dell’UE , nonché cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo e altri specifici permessi. Bisogna presentare un Isee minorenni non superiore a 40.000annui ..

