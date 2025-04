M5S consigliera regionale eletta in Toscana lascia il Gruppo Mi hanno boicottata

Gruppo in Consiglio regionale, Irene Galletti. Silvia Noferi ha deciso di lasciare il Movimento 5 Stelle per passare al Gruppo mistoL'articolo M5S: consigliera regionale eletta in Toscana lascia il Gruppo. “Mi hanno boicottata” proviene da Firenze Post. .com - M5S: consigliera regionale eletta in Toscana lascia il Gruppo. “Mi hanno boicottata” Leggi su .com Se n'è andata, a quanto pare in polemica con la capoin Consiglio, Irene Galletti. Silvia Noferi ha deciso dire il Movimento 5 Stelle per passare almistoL'articolo M5S:inil. “Mi” proviene da Firenze Post.

Potrebbe interessarti anche:

Caro affitti presentate 674 domande

Regionali 5 Stelle spaccati la consigliera Noferi lascia il Movimento

Vallo della Lucania nuovi progetti per ospedale martedì la presentazione

Terme vendita frazionata Ma è scontro in Consiglio sul futuro della Torretta



Ne parlano su altre fonti Lidia Adorno "entra" all'Ars dopo il riconteggio definitivo dei voti. I numeri del nuovo Consiglio regionale. Abruzzo, gli eletti in consiglio regionale: solo tre donne su 31. Non ce la fa l’ex M5s Marcozzi…. Garibaldi, Rossetti, Giampedrone, Lauro: i grandi esclusi (per ora) dal consiglio regionale. Eletti alle elezioni regionali in Emilia-Romagna: chi sono i nuovi consiglieri. Laricchia di nuovo all'attacco: "Pagliacciata del campo largo ha distrutto il sogno del M5S".

msn.com comunica: Regionali Toscana, M5S: "Giani non rappresenta cambiamento necessario. Servono volti nuovi" - PRATO - E' partita da Prato la corsa per le elezioni regionali in Toscana del Movimento 5 Stelle. M5S presieduto da Conte in assemblea regionale nella città in cui governa insieme al Pd nella giunta d ...

ilpiccolo.net comunica: M5S: “Cittadini in Regione”, ad Alessandria il confronto con la base - Ad Alessandria il M5S ha incontrato iscritti e cittadini per il progetto “Cittadini in Regione”. Confronto sui temi locali ...

firenzetoday.it riferisce: Regionali, 5 Stelle spaccati: la consigliera Noferi lascia il Movimento - La rottura, maturata da tempo, arriva dopo l'assemblea regionale, che sancisce il 'no' di base e vertici nei confronti di Giani e Italia Viva ...