Luppi Msd Italia Nuovo vaccino antipneumococcico arma in più per Ssn

Nuovo vaccino che sarà uno strumento in più, un'arma in più a disposizione della salute pubblica Italiana. Parliamo di una nuova vaccinazione antipneumococcica per la prima volta disegnata specificatamente sulle esigenze dell'adulto, dell'anziano e del grande anziano. Quindi non è una . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – "Oggi è un giorno davvero speciale perché possiamo finalmente parlare di questoche sarà uno strumento in più, un'in più a disposizione della salute pubblicana. Parliamo di una nuova vaccinazione antipneumococcica per la prima volta disegnata specificatamente sulle esigenze dell'adulto, dell'anziano e del grande anziano. Quindi non è una .

Potrebbe interessarti anche:

Arriva il primo vaccino anti pneumococcico specifico per adulti

Operativo import export Gestione delle spedizioni

Cancro al rene per 155mila italiani ma il 45% lo conosce poco

Approvato in Europa il nuovo vaccino pneumococcico 21-valente per adulti



Ne parlano su altre fonti Luppi (Msd Italia): "Nuovo vaccino antipneumococcico arma in più per Ssn". Luppi (MSD Italia): "Nel 2024 investiti piu' di 30 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo". Luppi (MSD Italia): "Nel 2024 investiti piu' di 30 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo". Video: Luppi (MSD Italia): "Nel 2024 investiti piu' di 30 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo". Manovra. Luppi (MSD): “L’innovazione farmaceutica non può essere limitata a 6 anni. C’è ancora tempo per perfezionare la legge di Bilancio”. Farmaceutica, Luppi (Msd): "Settore eccelle nel mondo, tra i primi per import e export".

Lo riporta msn.com: Luppi (Msd Italia): "Nuovo vaccino antipneumococcico arma in più per Ssn" - "Per la prima volta abbiamo un vaccino contro la polmonite specifico per over 65" "Oggi è un giorno davvero speciale perché possiamo finalmente parlare di questo nuovo vaccino che sarà uno strumento i ...

Riporta gaeta.it: Nuovo vaccino contro la polmonite: un passo avanti per la salute degli over 65 in Italia - Presentato a Roma il primo vaccino contro la polmonite per over 65, sviluppato da Msd Italia, mirato a migliorare la salute degli anziani e prevenire complicazioni.

Scrive notizie.tiscali.it: Luppi: "Per la prima volta un vaccino pneumococcico su misura degli adulti" - Via libera dell'Europa a un nuovo vaccino contro lo pneumococco, causa di polmoniti e altre gravi infezioni invasive. La Commissione Europea ...