Furgone contromano sulla A18 tra Taormina e Roccalumera sfiorata la tragedia

Furgone bianco ha percorso contromano un tratto dell’autostrada A18 Messina-Catania , nel pomeriggio di sabato scorso. Il fatto è accaduto tra gli svincoli di Taormina e Roccalumera , in un momento in cui, per fortuna, la circolazione era ancora scarsa. A documentare l’accaduto è stato un automobilista di passaggio , che ha ripreso la scena con la dash cam installata sul proprio veicolo. Il. Feedpress.me - Furgone contromano sulla A18 tra Taormina e Roccalumera: sfiorata la tragedia Leggi su Feedpress.me Unbianco ha percorsoun tratto dell’autostrada A18 Messina-Catania , nel pomeriggio di sabato scorso. Il fatto è accaduto tra gli svincoli di, in un momento in cui, per fortuna, la circolazione era ancora scarsa. A documentare l’accaduto è stato un automobilista di passaggio , che ha ripreso la scena con la dash cam installata sul proprio veicolo. Il.

Potrebbe interessarti anche:

Tragedia in autostrada dopo l' impatto muore un camionista di una azienda agricola di Cesena



Ne parlano su altre fonti Furgone contromano sulla A18 tra Taormina e Roccalumera: sfiorata la tragedia. VIDEO | Contromano sull'autostrada Messina-Catania, tragedia sfiorata.

Come scrive msn.com: Furgone contromano sulla A18 tra Taormina e Roccalumera: sfiorata la tragedia - Un furgone bianco ha percorso contromano un tratto dell’autostrada A18 Messina-Catania, nel pomeriggio di sabato scorso. Il fatto è accaduto tra gli svincoli di Taormina e Roccalumera, in un momento i ...

Lo riporta tempostretto.it: Taormina. Sarà chiusa la via di collegamento tra lo svincolo A18 e il centro - Necessario mettere in sicurezza il costone che sovrasta la via Garipoli. Giovedì in Prefettura tavolo tecnico sui disagi che provocherà lo stop alla circolazione TAORMINA – Una delle vie di ...