Lanazione.it - Lanterne, cartelloni e palloncini. L’urlo degli amici al flash mob: "Rispetto e giustizia per Maati"

"Amore", "", "Empatia", "Verità", "per". Sono i cinque cartelli, come le cinque coltellate subite daMoubakir, che i suoitenevano in bella vista sul sagrato della chiesa di Certaldo, per ricordare il giovane accoltellato a morte a Campi Bisenzio lo scorso 29 dicembre. E proprio "per" è lo slogan che più volte, durante l’iniziativa voluta dalla famiglia e daglidel 17enne ucciso a Campi, è stato ripetuto dalle circa 300 persone che si sono riunite dalle 16.30 di ieri in piazza Boccaccio a Certaldo. Tra loro anche i miglioridiche stanno valutando la possibilità di organizzare iniziative in sua memoria anche a Campi o a Firenze e che faticano ancora a parlare: il dolore è troppo vivo, accanto alla ritrosia a ricordare quei momenti.