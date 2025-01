Anteprima24.it - La Casertana torna alla vittoria: sofferenza non Van…a

Tempo di lettura: 2 minutiLamette a referto la primadell’anno nuovo: dopo tre sconfitte consecutive, compresa l’ultima del 2024 contro il Latina, i Falchetti rino finalmente a guadagnare tre punti. All’inizio del secondo tempo, un autogol goffo di Kontek fa tremare, ma poi la coppia Damian–Vano regala il sorriso a Pavanel. La classifica continua a preoccupare, ma ora ci sono motivi in più per sperare in un futuro più brillante. La, arriva in trasferta, a Torre del Greco, ma non sono mancate le sofferenze, nonostante l’esigua pericolosità della squadra avversaria, la Turris, su cui incombe una prevedibile retrocessione a fine stagione.Pavanel apporta tre cambi rispettopartita contro il Picerno, con Bianchi, Proia e Deli al posto di Damian, Bakayoko e dello squalificato Carretta.