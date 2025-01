Butac.it - Djokovic e l’avvelenamento da metalli pesanti

Leggi su Butac.it

Il 9 gennaio 2025 Novakè stato intervistato da GQsports, un’intervista che da quando è stata pubblicata ha circolato un po’ ovunque viste leaccuse fatte danel corso della stessa.Vi riportiamo la parte che ha contribuito alla viralità dell’intervista (in corsivo le domande del giornalista di GQ):“I had some health issues. And I realized that in that hotel in Melbourne I was fed with some food that poisoned me.”Wait, what do you mean?“Well,” he says, “I had some discoveries when I came back to Serbia. I never told this to anybody publicly, but discoveries that I was, I had a really high level of heavy metal. Heavy metal. I had the lead, very high level of lead and mercury.”You’re saying from maybe the food or something?He shrugs and raises his eyebrows. “That’s the only way.