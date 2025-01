Iltempo.it - Senza Cri e TrigNO assenti nello studio tv. Cosa succede ad Amici

Nella puntata di oggi di “”, tante le sorprese e le emozioni in. Primo ad emergere sui social, tramite tweet su X, l'interrogativo circa l'asdi due allievi:Cri eCri è ancora malata e non ha potuto partecipare alla puntata odierna perché “ha la febbre", come dichiarato da Lorella Cuccarini e Maria De Filippi prima dell'esibizione di Antonia. Uno stato influenzale che persiste da due settimane e che, purtroppo, ha impedito alla cantante di essere presente per il secondo pomeridiano consecutivo del talent. Oltre a questo,Cri non ha potuto far ascoltare il suo nuovo inedito.. Per quanto riguarda, invece, non c'è stata alcuna menzione del suo nome nell'episodio di oggi, ma la sua asè dovuta a un provvedimento disciplinare. Durante la settimana, infatti,è stato sanzionato da Anna Pettinelli per la sua, ripetuta, cattiva condotta.