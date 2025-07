Bollate conquista la finale dell’Italian Softball Series Saronno battuta anche in gara-3

Arriva il primo responso di peso nella Serie A1 2025 di softball. Bollate ha infatti staccato per il secondo anno di fila il pass per le Italian Softball Series. L’ufficialità è arrivata nella serata di oggi, martedì 29 luglio, dopo che la compagine lombarda ha superato per 1-0 Saronno in gara- 3, chiudendo così la serie di semifinale con un secco 3-0. Estremamente combattuta la disputa tra le due squadre, artefici di una prova caratterizzate da una difesa attenta da ambo le parti e decisa solo al quinto inning, complice il punto di Uxia Modrego che ha mandato a buon fine l’unica valida della partita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Bollate conquista la finale dell’Italian Softball Series. Saronno battuta anche in gara-3

