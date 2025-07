Hampton si apre su tragici perdite giorni prima di Euro 2025

2025-07-30 00:03:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il portiere dell’Inghilterra Hannah Hampton ha rivelato il dolore personale che ha trasportato durante Euro 2025, condividendo che suo nonno è morto solo due giorni prima dell’inizio del torneo. La star del Chelsea di 24 anni ha svolto un ruolo fondamentale nel successo delle leonesse, producendo due salvataggi cruciali nella sparatoria di rigore mentre l’Inghilterra ha sconfitto la Spagna 3-1 in finale dopo un pareggio per 1-1 nei tempi supplementari. Il suo spettacolo eroico le è valso il premio per il giocatore del match e ha chiuso una campagna straordinaria. 🔗 Leggi su Justcalcio.com