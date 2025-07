Milan Ibrahimovic non cambia mai | ecco il video virale sui social

Zlatan Ibrahimovic, senior advisor del Milan, sorprende sui social con un video virale di arti marziali a Hong Kong. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Ibrahimovic non cambia mai: ecco il video virale sui social

In questa notizia si parla di: milan - ibrahimovic - virale - social

Serie C, andata playout: il Milan Futuro vince 1-0 sotto gli occhi di Furlani e Ibrahimovic - Sabato 10 maggio 2025 si sono disputate le gare d`andata dei playout in Serie C. In campo anche il Milan Futuro, che batte 1-0 la Spal grazie.

Serie C, andata playout: Milan Futuro sull'1-0 sotto gli occhi di Furlani e Ibrahimovic - Oggi si disputano le gare d`andata dei playout in Serie C. In campo anche il Milan Futuro, sotto gli occhi dei dirigenti rossoneri Giorgio Furlani,.

Serie C, andata playout: Milan Futuro sullo 0-0 sotto gli occhi di Ibrahimovic - Oggi si disputano le gare d`andata dei playout in Serie C. In campo anche il Milan Futuro, sotto gli occhi dei dirigenti rossoneri Zlatan Ibrahimovic.

Perché Ibrahimovic cancella maldestramente uno sponsor del Milan quando pubblica foto sui social; Sei diventato arrogante, la furia di Ibrahimovic 'snobbato' da IShowSpeed; Lo Monaco durissimo con Ibrahimovic: Per fare il boss devi avere conoscenze, è uno dei mali del Milan.

Milan, Ibrahimovic: c’era una volta il boss, cosa fa ora lo svedese e la mezza gaffe - Lo svedese si sta dedicando ad altre attività anche se non manca qualche piccola gaffe sui social. Da sport.virgilio.it

Perché Ibrahimovic cancella maldestramente uno sponsor del Milan quando pubblica foto sui social - Zlatan Ibrahmovic ha raggiunto il Milan ad Hong Kong dove la squadra di Allegri sono pronti a sfidare il Liverpool nel secondo test amichevole estivo ... Lo riporta fanpage.it