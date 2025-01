Biccy.it - Malena, perché ha lasciato la carriera: “Quel messaggio mi ha segnato”

, come aveva già confessato a Storie di Donne Al Bivio, ha deciso di lasciare per sempre il mondo del cinema per adulti. E ieri, ospite da Silvia Toffanin, ha spiegato i motivi.“ho deciso di smettere? Tutto è iniziato con un mio problema di salute, un problema semplicissimo. Mi ero resa conto che forse il personaggio aveva mangiato la persona” . “Oltre il set, il mio lavoro era anchelo di fare spettacoli. Una sera io mandai unal mio agente dicendogli che non potevo andare a fare la serata per un problema di salute e lui mi rispose ‘Ora ti vesti, prendi il treno e vieni’. Non ero più libera di dire di no.non l’ho dimenticato. Non mi sono sentita abusata, ma usata, tipo gallina dalle uova d’oro. Io però non ho il cervello da gallina, quindi ho detto basta.